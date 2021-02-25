Общество

Жители Порхова почтили память жертв войны на торжественном митинге

Спикер регионального парламента Александр Котов принял участие в торжественном митинге в честь 77-й годовщины освобождения Порхова и района от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Памятное мероприятие прошло в районном центре у мемориала «Воинская слава» на площади Красной Армии. Почтить память воинов-освободителей и жертв фашизма пришли жители поселка, ветераны, школьники и молодежь, представители региональной и муниципальной власти, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

С памятной датой порховичей поздравила Вера Емельянова: «Каждый из вас, придя сюда, выразил свое уважение и свое личное отношение к событию, которое отмечает сегодня вся порховская земля. Вы знаете, как долго стоял здесь фронт, как долго была в оккупации Псковская область и Порховский район, какие невзгоды и тяготы перенесли ваши прадеды, деды, родители».

Первый заместитель губернатора передала жителям района приветствие главы региона Михаила Ведерникова. «Великие жертвы нашего народа во имя Победы не сотрут ни годы, ни время. Особые слова признательности ныне живущим ветеранам и детям войны, труженикам тыла и всем, кто в тяжелейших условиях восстанавливал родной район», - зачитала Вера Емельянова обращение губернатора.

От лица депутатов областного Собрания к порховичам обратился спикер регионального парламента Александр Котов.

«На долю жителей Порховского района выпали все ужасы войны в самом жестоком их проявлении. Около трех лет район находился в оккупации, были сожжены деревни, сам город Порхов был разрушен на 90 процентов, на порховской земле был организован концентрационный лагерь для военнопленных», - вспомнил трагические события депутат. Александр Котов подчеркнул, что нынешнее поколение не вправе забывать о том, что пережили люди в годы войны. «Мы должны помнить об этом, должны помнить о тех, кто защищал нашу Родину, кто освобождал города и поселки, кто трудился в тылу, обеспечивая все необходимое для фронта, о тех, кто жил и верил в Победу», - сказал председатель Собрания депутатов.

К старшему поколению и юным жителям Порховского района обратился председатель областной ветеранской организации Николай Груздов.

«Город Порхов - один из древнейших городов нашей области, это был форпост на северо-западе России. Много осад помнит порховская крепость, но самые тяжелые годы выпали на годы Великой Отечественной войны». Николай Груздов признал, что раны войны не зажили до сих пор. «Мы помним Дулаг-100, который унес жизни 85 тысяч советских военнопленных и мирных жителей. Мы помним сожженную деревню Красуха, и таких деревень было много. Мы помним, как порховичи боролись с врагом. Партизаны везде громили врага - чего только стоит взрыв кинотеатра, когда было уничтожено более двухсот офицеров вермахта», - сказал ветеран и высказал мнение, что Порховский район имеет все основания претендовать на региональное звание «Край партизанской славы».

С годовщиной освобождения района земляков поздравила исполняющая полномочия главы Ольга Иванова. Руководитель муниципалитета сказала, что в Порхове живут замечательные люди, живы ветераны войны, вдовы погибших героев, труженики тыла. «Нам нужно нести память о той войне, знать и помнить, какой ценой досталась нашим дедам Победа. Это нужно для того, чтобв мы, их внуки и правнуки, жили под мирным небом», - отметила Ольга Иванова и пожелала каждой порховской семье счастья, здоровья и мирного неба.

Никогда не забывать павших воинов, участников партизанского движения, патриотов, подпольщиков, тружеников тыла призвал, выступая на митинге, военный комиссар Дновского, Дедовичского и Порховского районов Алексей Иванов.

Участники митинга почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем в честь воинов-освободителей прозвучал оружейный салют. Благодарные потомки возложили к мемориалу героям войны Гирлянду Славы и цветы.

Напомним, в феврале 1944 года после освобождения от немецких оккупантов Ленинграда, силы Советской армии двинулись в сторону Пскова. Освобождали Порхов 285-я стрелковая дивизия под командованием полковника И.Д. Соболя, 288-я стрелковая дивизия генерал-майора Г.С. Колчанова и 198-я стрелковая дивизия генерал-майора М.С. Князева. Бой шел за каждый дзот, за каждый дом. Потери были большими с обеих сторон. В боях за Порхов гитлеровцы потеряли от половины до двух третей личного состава в каждой роте. 322-й полк 285-й дивизии за три дня недосчитался свыше 300 солдат и офицеров. В районе Порхова советские воины захватили 10 танков, более 50 пулеметов, 27 орудий, 12 тракторов, 20 тысяч снарядов и гранат, уничтожили 4 тысячи гитлеровцев. «В ночь на 26 февраля части Красной Армии овладели городом Порхов. Захват этого важного узла вражеской обороны - пример искусных действий наших бойцов и офицеров, которые на практике осуществляют требования Верховного Главнокомандующего о преследовании противника и смелом маневре», - писали корреспонденты фронтовой газеты «На страже Родины».