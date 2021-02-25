Жители Порхова почтили память жертв войны на торжественном митинге

Спикер регионального парламента Александр Котов принял участие в торжественном митинге в честь 77-й годовщины освобождения Порхова и района от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Памятное мероприятие прошло в районном центре у мемориала «Воинская слава» на площади Красной Армии. Почтить память воинов-освободителей и жертв фашизма пришли жители поселка, ветераны, школьники и молодежь, представители региональной и муниципальной власти, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
С памятной датой порховичей поздравила Вера Емельянова: «Каждый из вас, придя сюда, выразил свое уважение и свое личное отношение к событию, которое отмечает сегодня вся порховская земля. Вы знаете, как долго стоял здесь фронт, как долго была в оккупации Псковская область и Порховский район, какие невзгоды и тяготы перенесли ваши прадеды, деды, родители».
Первый заместитель губернатора передала жителям района приветствие главы региона Михаила Ведерникова. «Великие жертвы нашего народа во имя Победы не сотрут ни годы, ни время. Особые слова признательности ныне живущим ветеранам и детям войны, труженикам тыла и всем, кто в тяжелейших условиях восстанавливал родной район», - зачитала Вера Емельянова обращение губернатора.
От лица депутатов областного Собрания к порховичам обратился спикер регионального парламента Александр Котов.
К старшему поколению и юным жителям Порховского района обратился председатель областной ветеранской организации Николай Груздов.
С годовщиной освобождения района земляков поздравила исполняющая полномочия главы Ольга Иванова. Руководитель муниципалитета сказала, что в Порхове живут замечательные люди, живы ветераны войны, вдовы погибших героев, труженики тыла. «Нам нужно нести память о той войне, знать и помнить, какой ценой досталась нашим дедам Победа. Это нужно для того, чтобв мы, их внуки и правнуки, жили под мирным небом», - отметила Ольга Иванова и пожелала каждой порховской семье счастья, здоровья и мирного неба.
Никогда не забывать павших воинов, участников партизанского движения, патриотов, подпольщиков, тружеников тыла призвал, выступая на митинге, военный комиссар Дновского, Дедовичского и Порховского районов Алексей Иванов.
Участники митинга почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем в честь воинов-освободителей прозвучал оружейный салют. Благодарные потомки возложили к мемориалу героям войны Гирлянду Славы и цветы.
Напомним, в феврале 1944 года после освобождения от немецких оккупантов Ленинграда, силы Советской армии двинулись в сторону Пскова. Освобождали Порхов 285-я стрелковая дивизия под командованием полковника И.Д. Соболя, 288-я стрелковая дивизия генерал-майора Г.С. Колчанова и 198-я стрелковая дивизия генерал-майора М.С. Князева. Бой шел за каждый дзот, за каждый дом. Потери были большими с обеих сторон. В боях за Порхов гитлеровцы потеряли от половины до двух третей личного состава в каждой роте. 322-й полк 285-й дивизии за три дня недосчитался свыше 300 солдат и офицеров. В районе Порхова советские воины захватили 10 танков, более 50 пулеметов, 27 орудий, 12 тракторов, 20 тысяч снарядов и гранат, уничтожили 4 тысячи гитлеровцев. «В ночь на 26 февраля части Красной Армии овладели городом Порхов. Захват этого важного узла вражеской обороны - пример искусных действий наших бойцов и офицеров, которые на практике осуществляют требования Верховного Главнокомандующего о преследовании противника и смелом маневре», - писали корреспонденты фронтовой газеты «На страже Родины».