Общество

Александр Котов: С удивлением наблюдаю за поведением провокаторов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 февраля заявил, что с удивлением наблюдает за поведением провокаторов, который выступают против строительства экотехнопарка в Псковской области.

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Александр Котов напомнил, что до сих пор на территории региона не подобран земельный участок, на котором будет размещаться экотехнопарк. «Людей в этом смысле можно понять. Они беспокоятся, что у них за околицей. Но и власть старается не нарушать экологию. Это общий интерес. При этом находятся такие люди, которые профессионально "поджигают" людей, сознательно вбрасывают надуманные, непроверенные факты, и люди начинают еще больше возмущаться - проблема заводится в тупик», - сказал он.

«С удивлением наблюдаю за поведением людей, которые выступают в роли провокаторов», - добавил Александр Котов и призвал не препятствовать исполнительной власти, а всячески помогать.