Общество

Траурный митинг памяти 6-й роты состоится в кладбище в Орлецах

Памятные мероприятия, посвященные подвигу военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии, начинаются в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, сегодня, 28 февраля, в 11.00 в храме Александра Невского пройдет заупокойная панихида по погибшим военнослужащим. В 12.00 на кладбище «Орлецы», где похоронены десантники, состоится лития и траурный митинг с возложением цветов. В 16.00 члены семей военнослужащих посетят музей 6-й роты и комнаты боевой славы в 76-й дивизии.

Продолжатся памятные мероприятия завтра, 1 марта. Ожидается, что в них примет участие командующий ВДВ Андрей Сердюков. В 11.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику «Купол» в Черехе, после чего глава Воздушно-десантных войск, командир 76-дивизии Сергей Чубарыкин, губернатор региона Михаил Ведерников и семьи военнослужащих посетят часовню святого Георгия Победоносца. Затем в КДЦ дивизии пройдет тематический вечер памяти воинов-десантников 6-й роты.

Напомним, в марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

В прошлом году отмечалась 20-летняя годовщина подвига 6-й роты. В торжественных мероприятиях, состоявшихся в Пскове, принял участие президент РФ Владимир Путин.