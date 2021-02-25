Общество

Александр Котов прокомментировал визит Михаила Мишустина в Псковскую область

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов прокомментировал визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Псковскую область.

«Руководитель такого уровня должен своими глазами посмотреть, что происходит в регионах, - отметил он. - Без этого, мне кажется, очень трудно руководить, очень трудно принимать решения. Именно с этой с целью он сюда приехал. Псковская область - регион особенный, мы занимаем приграничное положение. Понятно, что внимание со стороны наших федеральных органов власти к Псковской области должно быть повышенным. Я думаю, что премьер-министр это прекрасно понимает».

Александр Котов напомнил, что Псковская область входит в десятку регионов с низким социально-экономическим положением. «Повышенное внимание к нашему региону обусловлено, в том числе, и этим», - заключил спикер регионального парламента.