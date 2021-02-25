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Общество

Александр Котов прокомментировал визит Михаила Мишустина в Псковскую область

26.02.2021 16:58|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов прокомментировал визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Псковскую область.

«Руководитель такого уровня должен своими глазами посмотреть, что происходит в регионах, - отметил он. - Без этого, мне кажется, очень трудно руководить, очень трудно принимать решения. Именно с этой с целью он сюда приехал. Псковская область - регион особенный, мы занимаем приграничное положение. Понятно, что внимание со стороны наших федеральных органов власти к Псковской области должно быть повышенным. Я думаю, что премьер-министр это прекрасно понимает». 

Александр Котов напомнил, что Псковская область входит в десятку регионов с низким социально-экономическим положением. «Повышенное внимание к нашему региону обусловлено, в том числе, и этим», - заключил спикер регионального парламента.

Теги: #правительство #псковское областное собрание #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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