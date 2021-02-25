Общество

«Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

В этом году областное Собрание вернулось к практике парламентских часов, отработав без них практически весь прошлый год. Удается ли достичь какого-то конструктива благодаря такому формату? Прислушиваются ли чиновники к рекомендациям депутатов, тем более что они оформляются соответствующими постановлениями? Какие итоги принесли парламентские часы по вопросам обращения с ТКО и январский парламентский час по массовым отключениям электроэнергии?

Об этом и многом другом с гостем студии побеседовал ведущий Максим Костиков. Также Александр Котов прокомментировал основные решения, принятые на вчерашней сессии регионального парламента.