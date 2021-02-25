Общество

Короткие звонки на мобильный нельзя считать попыткой мошенничества — эксперт ЦБ

Короткие звонки, которые зачастую поступают на мобильные телефоны россиян с незнакомых номеров и на которые даже не всегда успевают ответить, нельзя считать попыткой мошенничества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 26 февраля заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Сергей Иванов.

«По информации, которая есть в Банке России, такие звонки нельзя считать мошенничеством. В большей степени это связано с рекламой, а не попыткой мошеннических действий», - пояснил он.

Для того, чтобы таких раздражающих звонков не было, по словам Сергея Иванова, нужны изменения в законодательстве, в том числе касающиеся утечки персональных данных. В частности, отметил он, прорабатывается вопрос об ужесточении ответственности за разглашение персональных данных.