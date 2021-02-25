Общество

ЦБ применяет системный подход к повышению финансовой грамотности псковичей

Центробанк применяет системный подход к повышению финансовой грамотности населения Псковской области для снижения темпа роста дистанционного мошенничества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Сергей Иванов в ходе пресс-конференции 26 февраля.

«Проблема дистанционного мошенничества сейчас стоит достаточно остро. В 2019 при помощи методов социальной инженерии мошенники совершили около 70% хищений. По статистике, за три месяца 2020 года мы видим небольшой спад до 66%. Казалось бы, что динамика не очень впечатляющая, но суммы за этим стоят огромные», - подчеркнул значимость проблемы дистанционного мошенничества представитель банка.

В целях повышения финансовой грамотности населения в прошлом году в Псковской области был создан специальный сайт по финансовой грамотности. В этом году в Центральном Банке планируют принять программу по финансовой грамотности.

Иллюстрируя результаты деятельности по данному направлению, эксперт рассказал об онлайн-зачете по финансовой грамотности, который уже третий год проводят для населения и представителей малого и среднего бизнеса. В прошлом году жители Псковской области оказались в числе призеров мероприятия. В зачете приняли участие около полутора тысяч человек, а процент правильных ответов составил 67%.

«Мы не можем сказать, что в течение месяца или трех можно существенно изменить ситуацию, но мы стараемся применять системный и правильный подход к проблеме», - заключил Сергей Иванов.