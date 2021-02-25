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Общество

«Акценты» Донецкого: «Затрясло по периметру», город как каток и «Дни Победы»

26.02.2021 18:25|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Затрясло. Постсоветское пространство как зона политической турбулентности.
Рок на льду. В начале недели Псков превратился в сплошной каток.
Документальный секстет. В Псковском театре драмы прошли премьерные показы спектакля, посвященного Дню Победы.

Короткая рабочая неделя в конце февраля оказалась необычайно насыщенной событиями, и сейчас я попробую коротко пересказать «весь этот джаз». Главный тренд недели: если в России, после завершения суда над оппозиционером Навальным (которого, как сообщается, уже этапировали в колонию), вроде бы завершился первый акт политического шоу под названием «Россия в 2021 году», то на постсоветском пространстве общественно-политическая температура заметно повысилась. Бывшую империю явно затрясло.

В Грузии арестованы лидеры оппозиции, близкие к бывшему президенту Саакашвили, что вызвало дипломатическую обструкцию Тбилиси со стороны коллективного Запада. В Армении вообще происходит чёрти что – то ли неудавшийся переворот, то ли начинающийся майдан. Вчера оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заблокировала проспект Баграмяна и установила палатки перед зданием парламента, объявив свою акцию бессрочной.

Чего-то подобного ждали, и вот, похоже, дождались. Ситуация осложняется тем, что в политическом конфликте участвуют Вооруженные силы Армении. Военные потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Чем вся эта история теперь закончится, в смысле – усидит ли революционер Никол Пашинян в кресле премьер-министра, или не усидит, - главная интрига этих дней. А если усидит, то надолго ли?

Тем временем в Киеве начались аресты активистов партии олигарха Виктора Медведчука, поддерживаемого Москвой, что политологи сразу же расценили как движение украинского президента Зеленского к усилению личной власти. Собственно, в последние месяцы, после обрушения рейтинга, Зеленский только этим и занимался. Из президента-артиста он стал срочно превращаться в подобие президента-диктатора. Закрываются телеканалы, блокируются сотни сайтов, известного блогера Анатолия Шария обвинили ни много ни мало в «измене Родине». Против Медведчука и его жены были введены санкции. Это, как заметили политологи, уже что-то новое, «ноу-хау» «начинающего диктатора» Зеленского, ведь обычно санкции вводятся против иностранных граждан, а тут вроде «свой», и Медведчук пока что – гражданин Украины. Неизвестно, чем закончится вся эта внутриполитическая катавасия, хотя в предсказаниях разнообразных катаклизмов, сейчас дефицита нет. Зеленскому обещают новый майдан и второй Донбасс, то есть усиление сепаратистских настроений в регионах.

Пока два президента, Лукашенко и Путин, встречались в Сочи и, обсуждая российско-белорусские дела, катались на лыжах с живописных горных склонов, в Таллине в очередной раз недвусмысленно заявили о претензиях на часть территории Печорского района, которая отошла Эстонии по Тартускому договору 1920 года, а в 44-м была возвращена в состав вновь образованной Псковской области. Эстонии не нужен пограничный договор с Россией, поскольку Россия якобы оккупировала часть территории республики, - об этом заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. Эта «музыка», видимо, будет длиться вечно. Я имею в виду все эти камлания вокруг демаркации российско-эстонской границы. Вроде как недавно закрыли тему. Ан нет – оказывается, не закрыли, и снова – апелляции к ООН и бла-бла-бла.

А у нас – после январских протестов, связанных с возвращением Навального, - выборы на дворе. Вот уже, считайте, полным ходом. До Единого Дня голосования – чуть больше полугода, и все, кто навострил лыжи, в Госдуму или в местные заксобрания, определяются с кандидатами. В Москве, как и анонсировалось, 22 февраля состоялся объединительный съезд трех партий – «Справедливой России», «Патриоты России» и «За правду», и если новая партия преодолеет 5% барьер, в новом составе мы увидим лица сопредседателей, которые наверняка возглавят список – писателя Захара Прилепина и политолога Геннадия Семигина. Если Семигин в нулевые годы уже заседал в Госдуме, то Прилепин станет парламентарием-новичком. Как оценил процесс объединения один из делегатов съезда, неофициальный лидер псковских эсеров Олег Брячак в эфире «Эха Москвы»: «Новая кровь – это всегда хорошо», и «после объединения партия стала в полтора раза сильнее». Почему не в три раза, лично я так и не понял. Шучу.

Также в нашем эфире Олег Брячак еще раз подтвердил, что будет баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу.

О том же самом в недавнем стриме журналиста Олега Кашина заявил и лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. На днях о намерении участвовать в парламентских выборах по одномандатному псковскому округу рассказал и представитель партии «Новые люди», сотрудник облсовпрофа Андрей Маковский, дав повод для шуток в соцсетях и телеграм-каналах: мол, у действующего депутата-единоросса Александра Козловского появился мощный оппонент.

Так или иначе, но нескольких кандидатов мы уже точно знаем в лицо и примерно представляем, что тут можно ожидать в смысле предвыборной борьбы. Какие у кого шансы обыграть единоросса, загадывать не станем, но уже сейчас понятно, что не слишком высокие. Тем не менее, запасаемся чертовым попкорном и ждем официальных объявлений кандидатов-одномандатников в Госдуму от других партий.

И я продолжаю. Что и говорить, зима в этом году удалась. Согласитесь, давно такой не было, белой, снежной, чистой, пушистой, настоящей русской зимушки-зимы. Но планета продолжает свое движение вокруг звезды по имени Солнце, а это значит, что неминуемо прибавляется день, и вот в начале недели нагрянула оттепель, а вслед переход через ноль туда и обратно, ледяной дождь, в результате чего 23 февраля, весь богоспасаемый град Псков неожиданно превратился в сплошной каток. Только вот коньков не хватало.

Я вышел с утра в магазин и, признаюсь, пару раз довольно больно навернулся. Что было неудивительно. Не знаю, как на окраинах, а вот в центре антигололедными мероприятиями от подрядчиков, отвечающих за уборку города, и не пахло. По крайней мере, на тротуарах. Результат известен. Передвижение по городу для большинства пешеходов превратилось в опасный аттракцион, а соцсети заполнились возмущенными возгласами псковичей: «Что за безобразие! Опять у нас ледниковый период! Доколе?».

Тут же последовали «интерактивы» из городского травмпункта (один из них под названием «Апокалипсис в травмпункте» опубликован на ПЛН). Сейчас оттепель продолжается, и по моим личным ощущениям, аттракцион немыслимого разгильдяйства стал еще опасней. Ко льду примешались грязь и вода, точнее, глубокие лужи. В общем, - ничего нового. Псков опять оказался не готов к перемене погоды, на этот раз – к весне.

Справедливости ради надо сказать, что в этом году администрация Пскова хотя бы объявила о том, что выставит претензию подрядчикам за некачественную уборку городских территорий. Об этом сообщила в интервью нашей радиостанции заместитель главы городской администрации Елена Жгут, цитирую: «Мы считаем, подрядчики недостаточно оперативно убирают скользкость. И если к дорогам больших претензий нет, то к уборке пешеходных зон и остановок у нас большие претензии. Контрольное управление по итогам объезда территорий напишет предписание в УГХ и будем выставлять подрядчикам претензию».

Чем чревата эта «претензия»? Как я понял из сообщения, - ничем. Все ничегонеделанье объясняется тем, что подрядчики считают, что по контрактам им выделяют мало, и они, не будь дураками, уменьшают так называемую кратность уборки улиц. Кроме того, по словам Елены Жгут, подрядным организациям элементарно не хватает рабочих рук. Нормально, да?

Так чего же мы удивляемся тому, что нам в очередной раз устроили «рок на льду». Помните, была такая знаменитая инструментальная композиция у латвийской группы «Зодиак»? Мне она всякий раз вспоминается, когда приходится выдавать па-де-де на скользком, мокром, и грязном тротуаре. Кстати, грязища сейчас в городе – та еще! Все-таки песку за зиму успели насыпать.

Так что после снежного февраля, нас ожидает грязный, чумазый март. С чем я всех нас, пешеходов, и «поздравляю».

И я завершаю. В Псковском театре драмы, с 1 января, напомню, филиале Национального драматического театра России, – долгожданная премьера: постановка Веры Поповой «Дни Победы». Из-за пандемии и закрытия театра спектакль шел к зрителю, как ребенок, долгих 9 месяцев, и вот родился. Отмечу: на новой сценической площадке. В Псковском театре драмы открыли Новый зал. То есть теперь в театре – три зала: большая сцена, малая и новая.

Это не совсем сцена, а скорее пространство для представлений, лекций, показов кино, оборудованное всем необходимым, и оно, как оказалось, очень удачно подошло для воплощения первого замысла – спектакля по пьесе Ксении Степанычевой «Дни Победы». Спектакль необычный, что называется, «без рампы»: актеры находятся в зале вместе со зрителями, как бы за столиками в кафе, рядом, на расстоянии буквально вытянутой руки. Прием, конечно, не новый, но в данном случае абсолютно оправданный самой идеей спектакля: сделать героев, ветеранов Великой Отечественной войны, произносящих свои исповедальные монологи, как можно ближе к зрителю, к современному человеку, преодолеть дистанцию в 75, теперь вот уже 76 лет, сделать эту дистанцию исчезающе малой.

И вот звучат эти рассказы о пережитом, мы видим молодые лица персонажей, за которыми стоят их прототипы, реальные люди, у которых автор пьесы Ксения Степанычева брала интервью, и возникает живая связь поколений, о которой мы часто говорим, но которую подчас не чувствуем или утратили. И в этом, как мне представляется, главный человеческий эффект спектакля, его большая художественная удача. Исчезновение границы между зрителем и артистом, их живой контакт, соприкосновение, ощущение подлинности момента. При том, что мы, разумеется, остаемся в условности театрального пространства.

При всей вроде как внешней незатейливости спектакль не так прост, как видится на первый взгляд, он тщательно сконструирован звуково и композиционно, продуман до рифм и подробностей, однако берет прежде всего искренностью и непосредственностью переживаемого совместного чувства. Собственно, это именно то, к чему стремится любое искусство, и в «Днях Победы», повторюсь, вот это необыкновенное слияние зрителя и артиста в единый сценический ансамбль случилось, произошло. Поздравляю создателей спектакля с большой удачей. На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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