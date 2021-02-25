Общество

Подрядчикам не оплатили ремонт «Купола» - активист требует провести проверку

Псковский активист Николай Мельков публично обратился в областную прокуратуру в связи с неоплаченными до сих пор работами по ремонту памятника десантникам 6-й роты «Купол». Свое обращение он опубликовал в социальных сетях.

Николай Мельков напомнил, что в прошлом году, к 20-летию подвига и приезду высоких гостей памятник в Черехе возле КПП 104 полка был капитально отремонтирован. На годовщину в Псков вновь приезжал и президент Владимир Путин, который возложил цветы к отремонтированному памятнику.

«Псковские организации, делавшие ремонт памятника на субподряде, до сих пор не получили средства за произведенные работы. Заказчик ремонта - ООО «Ордена Ленина трест «Нефтепроводмонтаж» - после выполнения работ вскоре стал банкротиться. В отношении организации с 24 июля в рамках дела о банкротстве введена процедура наблюдения», - утверждает активист.

По его мнению, требуется проверка того, кто и как выбирал генподрядчика, как осуществлялся контроль его деятельности и нет ли в его действиях признаков нарушения закона.

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