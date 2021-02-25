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Общество

Подрядчикам не оплатили ремонт «Купола» - активист требует провести проверку

26.02.2021 17:49|ПсковКомментариев: 0

Псковский активист Николай Мельков публично обратился в областную прокуратуру в связи с неоплаченными до сих пор работами по ремонту памятника десантникам 6-й роты «Купол». Свое обращение он опубликовал в социальных сетях.

Николай Мельков напомнил, что в прошлом году, к 20-летию подвига и приезду высоких гостей памятник в Черехе возле КПП 104 полка был капитально отремонтирован. На годовщину в Псков вновь приезжал и президент Владимир Путин, который возложил цветы к отремонтированному памятнику.

«Псковские организации, делавшие ремонт памятника на субподряде, до сих пор не получили средства за произведенные работы. Заказчик ремонта - ООО «Ордена Ленина трест «Нефтепроводмонтаж» - после выполнения работ вскоре стал банкротиться. В отношении организации с 24 июля в рамках дела о банкротстве введена процедура наблюдения», - утверждает активист.

По его мнению, требуется проверка того, кто и как выбирал генподрядчика, как осуществлялся контроль его деятельности и нет ли в его действиях признаков нарушения закона.

Напомним, на капитальный ремонт памятника «Купол» в Черехе выделили более 29 млн рублей. Конструкции памятника утратили несущую способность и устойчивость, в связи с чем были демонтированы и заменены купол, стропы и фундамент. Гранитный декор основания монумента и композиция «Выжженная земля» были полностью воссозданы. Центральная свеча также была отреставрирована.

Теги: #6-я рота #ремонт #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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