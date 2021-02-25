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Общество

Юристы проведут для псковичей бесплатную онлайн-консультацию

26.02.2021 21:33|ПсковКомментариев: 0

Юристы проведут день бесплатной юридической помощи для жителей Псковской области в онлайн-режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ассоциации юристов России.

27 февраля в рамках фестиваля «Дорогою добра» для жителей области будет работать онлайн площадки «Помощь рядом». В этот день с 12:00 до 16:00 на связи с горожанами будут юристы, нотариусы, адвокаты. Чтобы получить консультацию, необходимо будет обратиться к диспетчеру по телефону +7 953 235-67-67, после чего диспетчер свяжет клиента с профильным специалистом.

«Оказание бесплатной юридической помощи гражданам - приоритет нашей работы. Мы реализуем и другие социально-значимые проекты. Поэтому нам важно, чтобы о нас знали как можно больше жителей области. Мы с удовольствием присоединись к организациям, которые участвуют в фестивале, и не смотря на то, что не удалось провести масштабное действие, которое было задумано, мы на связи», - отметила исполнительный директор псковского отделения ассоциации юристов России Неля Лебедева.

Весь день будет работать «Студия» - онлайн-трансляция фестиваля, прямые включения с площадок, дискуссии с интересными экспертами. Трансляция будет вестись на интернет-ресурсах благотворительного фонда «Добрый город», который выступает организатором фестиваля.

Фестиваль «Дорогою добра» пройдет в рамках проекта «Осознанная благотворительность», реализуемого благотворительным фондом «Добрый город». Подробную программу работы площадки «Помощь рядом» можно посмотреть в группе фонда в социальных сетях. 

Теги: #Псковская область #Ассоциация юристов #юридическая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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