Общество

Лекцию по правовому просвещению прочитали псковским старшеклассникам

В пятницу, 26 февраля, по приглашению руководства МАОУ «Гуманитарный лицей» состоялась встреча учащихся старших классов с представителем следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, которая прошла в форме лекции по правовому просвещению.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области, в рамках занятия юноши и девушки были ознакомлены с понятием преступления, наказанием за его совершение и последствиями, которые влечет за собой привлечение к уголовной ответственности.

«В ходе общения ребята активно задавали вопросы и с интересом слушали на них ответы.

Помимо анализа ситуаций с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом, предметом обсуждения стали элементарные меры предосторожности, соблюдение которых поможет избежать совершения преступлений в отношении подростков», - отметили в следственном управлении.