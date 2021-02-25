Общество

В Пскове стартует фотоконкурс «Берегите женщин, женщин берегитесь»

Молодежный центр Пскова приглашает к участию в фотоконкурсе, посвященном Международному женскому дню. Принять участие могут как профессиональные фотографы, так и фотолюбители в возрасте от 14 до 35 лет вне зависимости от гендерной принадлежности. Главное условие – фотография должна соответствовать тематике конкурса.

Как сообщили Псковской Лент е Новостей в Молодежном центре, отправить свою фотоработу можно с 26 февраля по 6 марта, заполнив соответствующую форму, по электронному адресу pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Фотография». 8 марта в социальной сети ВКонтакте в группе Молодёжного центра будут объявлены победители, которые получат призы, а их фотографии – опубликованы.