Общество

В Псковской области началось формирование нового состава Общественной палаты

Псковским областным Собранием депутатов инициирована процедура формирования нового состава Общественной палаты Псковской области. Решение принято в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Псковской области от 09.03.2017 № 1751-ОЗ «Об Общественной палате Псковской области».

Общественная палата формируется в составе 36 человек:

12 граждан, утверждаемых губернатором области по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений;

12 граждан, утверждаемых Псковским областным Собранием депутатов по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений;

12 граждан, избранных членами Общественной палаты, утвержденными губернатором области и Собранием депутатов, из числа кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации региона, до 29 марта 2021 года зарегистрированные на территории области структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений направляют предложения о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты губернатору области по адресу: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23.

Контактное лицо: Неронов Александр Георгиевич — заместитель начальника отдела по взаимодействию с общественно-политическими объединениями управления внутренней политики администрации области, телефон (8112) 29-09-71, 8-911-380-18-01.

До 29 марта 2021 года зарегистрированные на территории области некоммерческие организации, в том числе региональные общественные объединения, направляют предложения о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты в Псковское областное Собрание депутатов по адресу: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, каб. 342.

Контактное лицо: Барышникова Екатерина Викторовна — советник заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, телефон: (8112) 29-98-56;

До 29 марта 2021 года зарегистрированные на территории области местные общественные объединения направляют предложения о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты в Общественную палату по адресу: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23, абонентский ящик № 30.

Контактное лицо: Николаева Наталья Васильевна — руководитель Аппарата Общественной палаты, телефон (8112) 72-16-10

Выдвижение кандидата в члены Общественной палаты некоммерческой организацией осуществляется в соответствии с требованиями, установленными частями 4 — 6 статьи 8 Федерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

К предложению о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты должны прилагаться следующие документы:

1) документально подтвержденные сведения о выдвигаемом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность, род занятий (в случае отсутствия места работы или службы);

2) личное заявление выдвигаемого кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественной палаты;

3) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России.

Формирование Общественной палаты осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» и Законом Псковской области от 09.03.2017 № 1751-ОЗ «Об Общественной палате Псковской области».