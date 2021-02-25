Общество

Губернатор призвал руководство ТЦ и транспортных компаний усилить контроль за соблюдением противовирусных мер

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 26 февраля, провел совещание с руководителями крупных торговых центров и транспортных организаций. В заседании также приняли участие представители профильных комитетов области и ведомств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что встреча обусловлена ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Псковской области в последнее время. «Как подсказывает опыт борьбы с заболеванием, сегодня есть два основных фактора, которые позволяют снизить темпы распространения инфекции: четкое соблюдение всех санитарных противовирусных требований и массовая вакцинация. По второму пункту мы находимся в зеленой зоне, прививочная кампания идет хорошими темпами», — обозначил Михаил Ведерников и поблагодарил за активное участие в вакцинации жителей области, разумно относящихся к своему здоровью, и руководителей предприятий и организаций, которые делают все необходимое для защиты сотрудников.

В то же время губернатор обратил особое внимание на то, что с соблюдением противовирусных требований гражданами есть проблемы. Так, по словам главы региона, в абсолютных показателях достаточно высокий уровень заболеваемости демонстрируют Псков, Великие Луки, Псковский и Островский районы. При этом очагов заболевания практически не фиксируется, и, как правило, коронавирус передается бытовым путем. «Это говорит о том, что существующие санитарные требования исполняются в недостаточном объеме», — подчеркнул Михаил Ведерников. Подтверждением этого стали результаты проверок, которые на регулярной основе проводят Роспотребнадзор, УМВД и органы исполнительной власти. Только силами администрации области и муниципалитетов в неделю проходит порядка 800 проверок.

В последние недели фиксируется все больше нарушений в сфере торговли, в общественном транспорте и местах массового скопления людей, сообщил губернатор. В первую очередь, это касается торговых центров, где и посетители, и сотрудники часто нарушают масочный режим. В связи с этим глава региона подчеркнул, что администрации торговых центров не обеспечивают должного контроля за соблюдением противовирусных ограничений.

В ходе совещания руководители ряда торговых центров Пскова доложили о соблюдении противовирусных мер, а также о контроле за их исполнением. Они также согласились, что в ТЦ периодически присутствуют граждане, неадекватно реагирующие на замечания администраторов и просьбу надеть маску.

«Мы прошли долгий путь борьбы с COVID-19. И сделали это достойно — сильных потерь экономика не ощутила. Уже месяц прорабатываем возможность смягчения части действующих ограничений. Это принципиально важно, потому что усталость от запретов растет, бизнес теряет прибыль, а бюджет — налоги. Но в текущих условиях мы не можем принять такие решения», — ответил губернатор и поручил руководителям и управляющим крупных торговых площадок до следующей недели навести порядок в части соблюдения правил противовирусной безопасности и анонсировал проведение дополнительных проверок. В случае улучшения ситуации Глава региона гарантировал снятие запрета на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей. В противном случае ограничительные мероприятия будут ужесточены. «Этого крайне не хотелось бы делать, но это необходимо для сохранения здоровья населения. Не наказывайте сами себя, усильте контроль», — предупредил ответственных Михаил Ведерников и добавил, что теперь меры пресечения нарушений будут носить исключительно штрафной характер.

То же самое касается и нарушителей противовирусных мер в общественном транспорте, добавил губернатор, обозначив, что в районах автобусы являются одним из основных мест распространения заболевания. Михаил Ведерников поручил руководству профильного Комитета провести соответствующую работу с руководителями транспортных предприятий.

В продолжение совещания была затронута и тема вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко проинформировала, что в регионе привито почти 15,5 тыс человек. Вакцина в регион поступает очень активно, отметила Марина Гаращенко и озвучила планы по развертыванию дополнительных пунктов вакцинации в крупных торговых центрах путем выделения специальных помещений, отвечающих требованиям Роспотребнадзора. Ряд торговых центров уже выразили готовность развернуть такие площадки. Губернатор призвал руководство и других торговых центров подключиться к этой работе.

В завершении встречи глава региона заключил: «У нас с вами всего два варианта. Либо мы вместе создаем условия, чтобы экономика в регионе могла нормально развиваться. Либо идем по пути ужесточения существующих мер. Я рассчитываю, что мы с вами вместе заинтересованы в первом варианте. Поэтому предлагаю уже сегодня начать проводить соответствующие мероприятия».