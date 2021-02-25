Общество

Звуки сирен услышат жители Пскова 3 марта

3 марта в период с 10.40 до 10.50 в Пскове пройдет комплексная техническая проверка готовности системы централизованного оповещения. Как сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Псковской области, жители города услышат звучание сирен, которое означает сигнал «Внимание всем». Также по каналам первого мультиплекса цифрового телевидения зрители увидят тестовое сообщение от МЧС.

Как отмечает издание, подобные плановые проверки систем оповещение проводят регулярно раз в месяц. В марте и октябре проводят комплексную проверку. О плановых проверках предупреждают заранее через средства массовой информации.

Горожанам советуют сохранять спокойствие и не предпринимать никаких мер.