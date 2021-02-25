Общество

«Динозавр» из Псковской области вошел в энциклопедию самых необычных скульптур России

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил энциклопедию самых необычных скульптур России. В нее вошли объекты изо всех 85 регионов страны, принявшие участие во всероссийском конкурсе «скульпТУТУра», который прошел с октября 2020 по январь 2021 года. Победителем конкурса стал памятник тувинской письменности в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в Республике Тыва, но все 100 участников получили своё место в энциклопедии и на интерактивной карте самых необычных памятников России, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Псковская область представлена в энциклопедии скульптурой «Динозавр».

3D-модель скульптуры Романа Кириллова. Источник: art.tutu.ru

Как сообщалось ранее, скульптура Романа Кириллова «Динозавр», установленная в Опочке, заняла 9 место на всероссийском конкурсе необычных памятников «СкульпТУТУра».

Скульптура динозавра создана в 2019 году из автозапчастей. Высота трицератопса составляет около 1,7 м.