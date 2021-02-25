Общество

Пожарную машину обновили на острове имени Залита

Добровольная пожарная дружина острова имени Залита получила в свое распоряжение из резерва дизельную пожарную машину 2012 года выпуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Автомобиль будет обеспечивать пожарную безопасность жителей межселенной территории. Для его хранения и обслуживания соорудят специальный ангар.

«Имевшаяся до настоящего времени пожарная спецтехника на платформе ГАЗ-66 также своим ходом убыла на большую землю для использования в резерве другого района», - добавили в администрации.