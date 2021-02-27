Общество

Больничные кровати закупают в медучреждения Пскова и Великих Лук

Новые больничные кровати закупают для Псковской областной клинической больницы и Великолукской межрайонной больницы за 4 млн 705 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Всего закупается 25 кроватей, предназначенных для отдыха и сна пациентов в больничной палате (с гидравлическим механизмом, регулирующим высоту и профиль поверхности кровати). 17 из них направят в межрайонную больницу в Великих Луках, а 8 – в областную.

Источник финансирования - средства областного бюджета в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения».

Контракт планируется заключить с ООО «Деловой центр РСС». Поставщика определили 26 февраля. Поставка ожидается в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.