Общество

Следы редкого хищника нашли в Полистовье

Следы редкого хищника, рыси, нашли на территории Полистовского заповедника в ходе зимнего маршрутного учета - одного из ведущих методов мониторинга численности лесных зверей и птиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

«Следы хищников семейства псовых встречаются практически на всех пройденных маршрутах, - отметили в пресс-службе. - В отдельных, удаленных от населенных пунктов урочищах, отмечен след достаточно редкого хищника - рыси. Повсеместно встречаются следы некрупных хищников семейства куньих: ласки, горностая, хоря, норки, но чаще всего, конечно, лесной куницы. Из копытных животных обычны лоси, значительно реже встречаются косули, и кабаны. Отрадно констатировать, что повышается численность редкого в Европе вида - среднерусской белой куропатки».

«Нередко в заповедных биотопах вспархивают ночующие под снегом красавцы-тетерева и их пестренькие спутницы, - рассказали в заповеднике. - На озерных и болотных островах можно провалиться в ночевочные лунки рябчиков, повезет увидеть осторожных курочек, а по лесному царству островов кочуют в поисках пищи дятлы и их неизменные спутники – желтогрудые синички, пищухи, поползни, карминно-красные стайки свиристелей. Ближе к жилью раздается треск дроздов-рябинников. По всем видам угодий бродят лисички, распутывая петли, скидки и лежки зайцев-беляков. Они особенно часто следят на границах поля и леса, леса и болота. Вездесущие сороки и сойки оглашают зимние просторы ржаво-резкими криками. Там, где невозможно пройти на снегоходе, в помощь учетчикам лесные лыжи».

В пресс-службе подчеркнули, что метод маршрутного учета зверей и птиц зимой незаменим в практике заповедного дела. «Зимний маршрутный учет - это проверенная классика, на основе которой можно более или менее достоверно определять тенденции численности животных, строить прогнозы изменения численности и видового состава фауны. После завершения зимнего маршрутного учета специалистами заповедника ведется анализ и статистическая обработка полевых дневников и учетных карточек, все треки с навигаторов переписываются на компьютер и тщательно анализируются», - отметили в заповеднике.

Полученные данные поступают в научные фонды заповедника, используются при написании «Летописи природы», предоставляются в федеральные и региональные органы.