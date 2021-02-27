Общество

Павильон торгового дома «Тимохин» начали разбирать на Четырех углах в Пскове

Павильон торгового дома «Тимохин» начали разбирать на Четырех углах в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В сентябре 2020 года сооружения рынка на Четырех углах в Пскове были оклеены уведомлениями от городских властей о предстоящем сносе, если владельцы не демонтируют их самостоятельно до ноября.

Пивную «Два капитана» и другие нестационарные торговые объекты, расположенные на территории рынка вдоль Рижского проспекта, а также каркас недостроенного «Макдональдса» уже снесли.

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Напомним, федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» предусматривает размещение нестационарных торговых объектов на муниципальной земле в соответствии со схемой. Действующая схема утверждена постановлением администрации города №1655 от 21 июня 2012 года. Объекты на территории рынка в нее не были включены.