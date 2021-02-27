Общество

Псковским студентам рассказали о жизни во время фашистской оккупации

Председатель фонда «Достоверная история», известный псковский журналист и краевед Юрий Алексеев рассказал читателям Центральной городской библиотеки Пскова о том, как была организована жизнь псковичей во время фашистской оккупации, какие в областном центре и в непосредственной близости от него действовали концлагеря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки на Конной.

Юрий Алексеев также представил собравшимся в библиотеке новое издание своей книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» и подарил три экземпляра Централизованной библиотечной системе Пскова.

Среди тех, кто пришел на встречу с Юрием Алексеевым, оказалось несколько псковских студентов. «Их особенно заинтересовало, какими нормативными актами руководствовались немецкие захватчики в оккупированном Пскове, как оккупационная власть собирала с населения налоги и расходовала их, а также как была организована охрана в концлагерях», - рассказали в пресс-службе.

Юрий Алексеев подробно ответил на все вопросы и рассказал о находках в результате прошлогодних раскопок на месте расстрелов и сожжения людей. Кроме того, он объяснил, какое отношение к этим событиям имела «Эстонская полиция безопасности и СД», где в Пскове находился ее штаб и почему фашисты однажды сменили там вывеску на «айнзацкоманда».