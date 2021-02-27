Общество

Летний сад и сквер благоустроят в Новосокольниках

Сквер на улице Тихмянова и Летний сад благоустроят в Новосокольниках. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Схема благоустройства Летнего сада в Новосокольниках. Источник: аукционная документация

В рамках подготовительных работ в парке проведут валку деревьев мягких пород и тополя. Планируется высадить рябину (6 штук), калину (6), барбарис Тунберга (20), вереск (50), туи (20) и можжевельник (20).

Рабочие сделают пешеходную дорожку из тротуарной плитки, установят бортовые камни, 18 люминесцентных светильников, девять парковых скамеек и девять урн, садовый мостик и шахматный стол.

Благоустройством займется победитель электронного аукциона - ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок "Новосокольники"». Подрядчика выбрали 26 февраля.

Работы обойдутся в 2 млн 483 тысячи рублей. Источник финансирования – районный бюджет.

Схема благоустройства сквера на улице Тихмянова в Новосокольниках. Источник: аукционная документация

А в сквере на улице Тихмянова сделают систему водоотведения, покроют пешеходную дорожку тротуарной плиткой, установят бортовые камни, скамейки и урны, высадят 15 деревьев и кустарников, многолетние цветники и газонные травы.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 878 тысяч 620 рублей. Работы профинансирует районный бюджет.

Электронный аукцион по определению подрядной организации состоялся 26 февраля. Информация о победителе пока не опубликована.

Сквер и Летний сад в Новосокольниках благоустроят до 15 июня.