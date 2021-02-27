Общество

В Бежаницах приведут в порядок сквер возле вокзала

В Бежаницах приведут в порядок сквер возле вокзала (улица Вокзальная, 9). Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

В сквере сделают покрытие из брусчатки, установят бортовые камни и ограждения, урны и скамейки, озеленят территорию. Стоимость работ - 1 млн 84 тысячи 707 рублей

Благоустройством займется ООО «Лукиспецстрой» - победитель по итогам электронного аукциона, состоявшегося 26 февраля.

В рамках отдельного контракта проведут асфальтирование и сделают дренажную систему за 1 млн 605 тысяч 783 рубля. Победителем электронного аукциона по определению подрядчика признали А. С. Ханагяна.

Все работы профинансирует бюджет районного центра. Благоустройство сквера планируется закончить до 31 мая.