Общество

Петербурженка ищет родственников красноармейца в Псковской области

Петербурженка ищет родственников красноармейца Ивана Жарского 1911 года рождения. Ее сообщение опубликовано в группе поискового отряда «Память» Локнянского района в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ВППО «След Пантеры»

«Ищем сведения о Жарском Иване Андреевиче 1911 года рождения, - говорится в сообщении. - Родился (призывался): Псковская область, Локнянский район, деревня Жары (по другим данным - Псковская область, Локнянский район, деревня Горы). Понимаем, что может быть ошибка в написании или прочтении. Дата призыва – 1941 года».

Мужчина был награжден орденом Красной Звезды (дата документа: 17 февраля 1972 года), орденом Отечественной войны I степени (дата представления – 6 ноября 1985 года).

«Домой вернулся, скорее всего, после 1953 года, а может и позже. Возможно была другая семья в годы войны и до возвращения домой. Будем благодарны за любую информацию о нем, его родных. Возможно, и наши сведения будут интересны для родных и потомков!» - добавила женщина.