Общество

Россияне заводят кошек вдвое чаще, чем собак

Россияне заводят кошек намного чаще, чем собак: кошки есть в домах 45% опрошенных, а собаки — в общей сложности у 21%. При этом кошатников больше всего среди системных администраторов, барменов и секретарей, а собачников — среди офис-менеджеров и диспетчеров, выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Треть россиян (33%) держат только кошек, причем верность представителям кошачьих чаще хранят респонденты с доходом до 30 тысяч рублей (41%). Больше всего же обладателей котов среди системных администраторов (43%), барменов и секретарей (по 42%), а также грузчиков и дизайнеров (по 41%).

О том, что у них есть и кошка, и собака, сообщили 12% опрошенных. Такая ситуация чаще встречается в домах респондентов старше 45 лет (15%). Кошки и собаки уживаются у курьеров (27%), диспетчеров (19%), контролеров, главных бухгалтеров, кассиров и охранников (по 18%).

Только собак держат 9% россиян. О том, что в их доме живут собаки, чаще сообщали респонденты старше 45 лет (12%). Чаще других только собак держат офис-менеджеры (21%), диспетчеры (19%), грузчики и юристы (по 17%).

У 46% россиян нет ни кошек, ни собак. Чаще всего об отсутствии в своем доме таких питомцев сообщали респонденты до 24 лет (51%) и опрошенные с доходом более 80 тысяч рублей (50%). Мужчин, живущих без кошек и собак, больше, чем женщин (50% против 41% соответственно). Отказываются заводить таких питомцев чаще всего врачи и охранники (по 55%), а также менеджеры по работе с клиентами (51%).