Общество

Псковичей призывают помнить о правиле «золотого часа»

Помнить о правиле «золотого часа» призывает псковичей ГУ МЧС России по Псковской области.

В экстремальной ситуации важен не только профессионализм спасателей, но и время, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства. Десятки лет известно о существовании понятия «золотого часа» - времени, когда здоровье попавшего в критическое положение человека балансирует на грани жизни и смерти, тот момент, когда пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь.

Человек устроен природой так, что при внезапных и серьезных повреждениях компенсаторные функции организма максимально эффективно поддерживают стабильное состояние примерно в течение одного часа. После этого наступает период постепенного истощения запасов прочности и организм «выключает» менее нужные участки тела, стремясь обеспечить остатками жизненных сил работу мозга. Именно в течение первого часа после несчастного случая - оказание медицинской помощи наиболее эффективно и позволяет минимизировать развитие опасных осложнений. По прошествии этого времени усилий для стабилизации состояния придется прилагать намного больше.

«Если вы стали очевидцем происшествия с пострадавшими, жизнь и судьба конкретного человека во многом могут зависеть от грамотности ваших действий. Постарайтесь максимально сохранить драгоценные секунды и минуты "золотого часа"», - призвали в МЧС и напомнили ряд рекомендаций.