Общество

Инфекционисты дали совет беременным псковичкам

Беременным женщинам рекомендуют информировать врачей о перенесенном коронавирусе. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Псковской областной инфекционной больницы.

«В 30 недель беременности перенесла ковид. Нужна ли эта информация в роддоме?» - поинтересовалась псковичка. «Обязательно! Есть риск постковидного синдрома», - предупредили специалисты.

На другой вопрос о том, может ли заболевание коронавирусом протекать без температуры, они тоже ответили утвердительно. «Да, может. И довольно часто. Это характерно для легких и бессимптомных форм», - заметили медики.

Еще несколько вопросов, поступивших врачам, касаются наличия антител к коронавирусу у тех, кто «явно не болел». Для того, чтобы определить это, псковичам посоветовали сделать анализ на IgМ и IgG.

«Анализ на антитела показал 20,2. Нужно ли делать прививку и что это значит?» - уточняется в очередном обращении. «При референсных значениях 0,0 — 12,0 ОЕ/мл. это свидетельствует о наличии защитных антител. В настоящее время вакцинация не требуется», - проконсультировали медики.