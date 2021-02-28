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Общество

Гражданина Республики Беларусь фиктивно прописала жительница Невеля

28.02.2021 10:56|ПсковКомментариев: 0

Жительница Невеля подозревается в осуществлении фиктивной регистрации иностранца. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в январе текущего года не работающая горожанка 1980 года рождения в доме по улице Интернациональной осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Беларусь.

Женщина дала признательные показания. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Приведенный пример в Псковской области далеко не единичный, в связи с этим полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

Теги: #полиция #фиктивная регистрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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