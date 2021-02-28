Общество

На люк с дорожным знаком вместо крышки пожаловался пушкиногорский священник

Настоятель Казанской церкви в Пушкинских Горах протоиерей Михаил Иванов в соцсетях рассказал об опасном люке, расположенном по пути от местного вокзала в центр поселка, и призвал собственника заменить на нем крышку.

«В Пушкинских Горах сошел снежный покров. Вместе с этим событием мы получили возможность видеть то, что было под ним. Сегодня мы увидели люк. Мы все знаем, что денег всегда не хватает, в том числе и у ответственных за этот люк людей. Мужицкая хитрость — старый дорожный знак, прибитый к подобию деревянного щита, использовался, как крышка колодца», - рассказал протоиерей.

Лет пять он «смотрел на эту хитрость и молчал». «Денег ведь нет, я хорошо знаю. Но вот сегодня уже нельзя оставлять все так. Кто-то зимой наступил на этот "люк", скрытый снежным покровом, и импровизированная крышка деформировалась, так как доски под ней уже сгнили. Кому принадлежит колодец, неясно, есть разные собственники коммуникаций», - рассказал настоятель церкви и призвал собственника заменить эту крышку, так как рядом с пешеходными дорожками, ведущими от пушкиногорского вокзала к Святогорскому монастырю и в центр поселка, стало опасно.

«Сегодня я видел детей, которые заглядывали на эту крышку... Если нет денег, нужно изготовить временный деревянный щит и закрыть люк (бывший знак работал неэффективно, были большие щели)», - полагает Михаил Иванов.

Настоятель церкви убежден, что данный люк («а он полон воды, и хорошо, что никто не оказался в этом сосуде») никем не обслуживается. «Если бы осматривала бригада этот колодец 1 раз в 2 месяца, то давно бы крышку заменили и не пришлось бы здесь писать. Кстати и журнал, где фиксируются эти осмотры должен существовать. Тогда никто и не провалится", - добавил он.

На правах члена Совета отцов Псковской области Михаил Иванов призвал жителей Пушкинских Гор сообщать ему о каких-то потенциально опасных для детей местах. «Мы вместе сделаем окружающую среду безопаснее», - подчеркнул он.

