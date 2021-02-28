Общество

Мясников назвал смертельно опасные продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, употребление которых грозит смертельно опасным заболеванием, передает РИА Новости.

Он отметил, что пищевой ботулизм — интоксикация, обычно вызываемая в результате попадания в организм ботулотоксинов, которые считаются самым страшным ядом в мире. По словам медика, человек может заболеть пищевым ботулизмом после употребления зараженной еды, которая не была должным образом приготовлена или разогрета.

Наиболее опасны в этом плане домашние консервы и различные соления, подчеркнул специалист. В таком случае от ботулотоксинов можно избавиться после кипячения банки, так как эти вырабатываемые бактериями вещества не переносят высокие температуры.

«А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск…Это русская рулетка», - сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Не стоит забывать и об опасности употребления колбас, соленой и копченой рыбы, поскольку ни по запаху, ни по виду в них нельзя определить наличие ботулотоксинов, добавил врач. По его словам, в этом случае правильное питание поможет снизить риск заражения ботулизмом.