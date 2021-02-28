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Росгвардия приглашает псковичей на службу по контракту в Чечне

Общество

Росгвардия приглашает псковичей на службу по контракту в Чечне

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Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан в войсковую часть 3025 (г. Грозный, Чеченская Республика) для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат. Требования к кандидатам: Гражданство РФ;

Возраст от 18 до 40 лет;

Годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);

Отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);

Среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии. Физическая подготовка к сдаче нормативов: Подтягивание на перекладине – не менее 10 раз;

Бег 100 метров – не более 15 секунд;

Бег 1000 метров – не более 4 минут. Условия прохождения военной службы: Зарплата от 40000 рублей;

Полный соцпакет;

Бесплатное лечение военнослужащего;

Обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);

Возможность участия в накопительно-ипотечной системе;

Проживание в общежитии казарменного типа;

Ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);

Возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;

Обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;

Карьерный рост.