Общество

У мемориала в Орлецах прошел траурный митинг в память о 6-й роте

28 февраля, в 21-ю годовщину гибели десантников 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, на кладбище «Орлецы» в Пскове прошли торжественно-траурные мероприятия. Отдать дать памяти погибшим героям собрались родные и сослуживцы, командование дивизии, военнослужащие, горожане и официальные лица.

Фото Вадима Боченкова

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, на траурные мероприятия Псков прибыл первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Также в митинге приняли участие председатель областного Собрания Александр Котов, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Сергей Чубарыкин, депутат областного парламента Алексей Севастьянов.

Траурный митинг начался с заупокойной литии, которую в память о погибших десантниках отслужил клирик воинского храма Александра Невского иерей Александр.

К собравшимся обратился первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Очередной год, по словам сенатора, пролетел, как один день. «Сегодня мы вспоминаем наших ребят, их подвиг. Дорогие родители, рад видеть вас всех в добром здравии, хочу передать вам теплые слова от Верховного главнокомандующего – президента Российской Федерации Владимира Путина. Он помнит наших ребят, помнит их беспримерный подвиг и помнит всех вас. И просил передать, что всегда будет рядом с вами. Вечная память героям!» - обратился к родителям погибших бойцов Андрей Турчак и сообщил, что 1 марта по сложившейся традиции на высоте 776 в Улус-Керте Чеченской Республики пройдет возложение цветов к поклонному кресту.

«Отвага солдат и офицеров, вступивших в неравный бой с бандитами, навсегда останется в летописи воинской славы нашего Отечества и в наших сердцах, - сказал командир дивизии Сергей Чубарыкин. – Для воинов 76-й десантно-штурмовой дивизии подвиг однополчан – пример мужества, беззаветной любви к своей Отчизне и воинского братства. Мои самые искренние слова поддержки родным и близким наших боевых друзей. Их мужество и героизм – честь и слава Воздушно-десантных войск».

От имени родителей выступила Дина Чугунова – мама рядового Вадима Чугунова. Посмертно ее сын был награжден орденом Мужества. Дина Чугунова назвала Андрея Турчака ангелом-хранителем родителей погибших бойцов 6-й роты и выразила ему общую благодарность. «Сегодня, видите, даже погода плачет по нашим мальчишкам. Очень тяжело говорить, огромное всем спасибо! Мы чувствуем заботу, понимаем, что нас не бросят в беде в трудную минуту, низкий всем поклон. Огромное спасибо президенту! Андрей Анатольевич, передайте, что мы чувствуем, знаем и очень благодарны», - сказала Дина Чугунова и поблагодарила также за заботу и внимание к проблемам командование дивизии, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководство фонда «Памяти 6-й роты».

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, к могиле бойцов возложили Гирлянду воинской Славы и цветы. Рота почетного караула прошла перед мемориалом торжественным маршем.

29 февраля 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с крупной группировкой боевиков Хаттаба, отступавших из Грозного через Аргунское ущелье. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Бой на 776-й высоте длился почти сутки, в нём погибли 84 десантника – тринадцать офицеров, сержанты, рядовые. В живых осталось только шестеро солдат. За проявленный героизм 22 военнослужащим присвоено звание Героя России, 68 награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно. 2 марта 2017 года на месте гибели десантников был установлен Поклонный крест.

Законом «Об установлении региональной памятной даты Псковской области», принятым в январе 2013 года, 1 марта официально считается днём памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, 2 отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга.