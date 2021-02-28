Общество

Жители Острова бьют тревогу из-за охоты на уток в центре города

Жители Острова бьют тревогу в связи со случаями охоты на уток в черте города. Соответствующая жалоба накануне вечером опубликована в сообществе «Подслушано в Острове» «ВКонтакте».

Фото Аллы Васильевой

«В парке мужики ловят уток в силки и прямо там же откручивают головы. Теперь утки боятся подходить к людям», - пишет автор поста, при этом пояснив: «Сама не видела, это бабулька маме моей сказала, что стояла и плакала, а телефон дома забыла, сделала замечание, а ее послали».

Данный пост вызвал волну возмущения подписчиков. По мнению островичей, о данном случае следует заявить в полицию.

По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, к настоящему времени никаких заявлений по этому поводу не поступало, тем не менее, данная информация будет проверена.