Общество

Михаил Ведерников исполнил мечту воспитанницы Красногородской агрошколы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил новогоднюю мечту воспитанницы Красногородской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей («Агрошкола»). Екатерина Савунова мечтала побывать на тренировке псковских футболистов, и сегодня, 28 февраля, в день ее рождения, глава региона пригласил девушку на стадион «Локомотив».

Михаил Ведерников поздравил девушку с праздником и подарил подарки. В ходе общения губернатор поинтересовался ее планами после окончания школы.

Екатерина Савунова рассказала, что хочет поступить в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта. Она мечтает стать тренером по футболу, хотя пробовала себя и во многих других видах спорта. Занималась баскетболом, волейболом, бегом, соревновалась и в лыжных гонках. У Екатерины - «золотой» значок ГТО. Губернатор пожелал успешно поступить в вуз. «Нам такие кадры нужны», - заметил он.

Михаил Ведерников и Екатерина Савунова понаблюдали за тренировкой взрослой футбольной команды «Псков». Директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин рассказал, что в настоящее время команда готовится к продолжению сезона. Ближайшие игры ждут в конце марта. Он обратил внимание, что в настоящее время в команде - только псковские футболисты, многие из них хоть и молодые, но уже хорошо себя зарекомендовавшие. Владимир Бабинин рассказал, что на недавнем Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» на призы Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе команда завоевала 4 место.

«Напряженная была борьба. Разница между первым и четвертым местом - всего два очка. Но там команды профессиональной футбольной лиги, а у нас молодой состав», - заметил он.

Глава региона поинтересовался, довольны ли спортсмены качеством нового покрытия футбольного поля, которое в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» здесь было уложено в прошлом году. «Очень хорошее и качественное. Только нагрузка на него, конечно, огромная. Тренировки идут с утра до вечера», - заметил Владимир Бабинин. Такое же поле в этом году при поддержке федерального бюджета появится в Великих Луках, добавила и.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова.

Губернатор предложил подготовить заявку от Псковской области для включения в федеральную программу стадиона «Электрон». Это позволит создать в Пскове дополнительную площадку для тренировки спортивных команд по футболу и регби.

После окончания тренировки Екатерина Савунова за чашкой чая пообщалась с лучшими псковскими футболистами, которые рассказали девушке о том, как готовятся к играм.

Напомним, ранее глава региона осуществил сразу несколько новогодних пожеланий. Двенадцатилетняя Софья Молочкова, воспитанница Псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, посетит концерт популярного музыкального исполнителя Егора Крида. Билеты на концерт Михаил Ведерников вручил ей при личной встрече. Глава региона вместе с 14-летним воспитанником Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Данилой Гейзером посетил 104-й полк Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ. О таком визите подросток давно мечтал. Кроме того, губернатор исполнил желание восьмилетней Ангелины покататься на лошадях. Михаил Ведерников вместе с девочкой и ее братом посетили конный клуб в Псковском районе. Здесь дети смогли не только покататься на лошадях в крытом манеже, но и покормить животных.