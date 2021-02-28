Общество

В колонии Навальный сможет освоить профессию пекаря, токаря или швеи

Заключенные в ИК Владимирской области, куда доставлен Алексей Навальный, могут обучаться по разным специальностям, включая повара, пекаря, токаря или швею. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото РИА Новости

Местные жители называют эту колонию строгой с точки зрения контроля за соблюдением дисциплины. ИК-2 расположена в черте небольшого города Покров Владимирской области, в нескольких сотнях метров от нее находятся жилые частые дома.

Колония занимается исправлением «первоходов» - осужденных, впервые оказавшихся в месте лишения свободы. Они также указывают, что в колонии строго следят за дисциплиной, в частности исключена возможность обзавестись на ее территории мобильным телефоном. Заключенные могут звонить на волю при помощи таксофона, но часто прибегнуть к этой услуге не получится.

«Сотрудники колонии требуют, чтобы заключенные в целом строго соблюдали дисциплину, беспрекословно следовали уставу. В ином случае им грозят замечания, из-за которых человеку могут отказать в УДО», - рассказал один из собеседников агентства.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.

Дело «Ив Роше» было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей «Ив Роше» заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство». Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у «Ив Роше», остальное - у «Межрегиональной процессинговой компании», ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.