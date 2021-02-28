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Общество

В Госдуме предложили публиковать ежегодные отчеты депутатов о работе

28.02.2021 16:45|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев предложил ежегодно публиковать отчеты депутатов о том, что им удалось сделать для реализации обязательств перед избирателями, а также зафиксировать это в законе или в регламенте нижней палаты парламента.

«Избиратели ждут, что депутаты зафиксируют обязательства, взятые перед выборами. С этой целью, например, депутаты могут начать ежегодно публиковать отчеты о том, что удалось сделать для реализации этих обязательств», - цитирует Исаева РИА Новости.

Он назвал предложение Володина «чрезвычайно актуальной инициативой». «Об этом говорят и многие избиратели, потому что часто бывает, что в период избирательной кампании многие кандидаты, особенно те, кто не рассчитывает быть в парламентском большинстве, обещают, что называется, семь верст до небес, а потом отчитываются исключительно политическими заявлениями и декларациями», - заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что «от депутата ждут не только принятия важных законов, но и решения конкретных проблем избирателей».

«Я думаю, что мы могли бы рассмотреть вопрос и зафиксировать либо в законе, либо в нашем регламенте положения о том, что избранный депутат фиксирует те обязательства, которые он принял перед своими избирателями, и обязан ежегодно публиковать отчет о том, что ему удалось сделать в целях реализации этих обязательств», - заключил он. По его словам, все фракции Госдумы должны обсудить эту идею.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании.

Теги: #Единая Россия #депутат #Госдума #отчет
Источник: Псковская Лента Новостей
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