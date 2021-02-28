Общество

В Госдуме предложили публиковать ежегодные отчеты депутатов о работе

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев предложил ежегодно публиковать отчеты депутатов о том, что им удалось сделать для реализации обязательств перед избирателями, а также зафиксировать это в законе или в регламенте нижней палаты парламента.

«Избиратели ждут, что депутаты зафиксируют обязательства, взятые перед выборами. С этой целью, например, депутаты могут начать ежегодно публиковать отчеты о том, что удалось сделать для реализации этих обязательств», - цитирует Исаева РИА Новости.

Он назвал предложение Володина «чрезвычайно актуальной инициативой». «Об этом говорят и многие избиратели, потому что часто бывает, что в период избирательной кампании многие кандидаты, особенно те, кто не рассчитывает быть в парламентском большинстве, обещают, что называется, семь верст до небес, а потом отчитываются исключительно политическими заявлениями и декларациями», - заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что «от депутата ждут не только принятия важных законов, но и решения конкретных проблем избирателей».

«Я думаю, что мы могли бы рассмотреть вопрос и зафиксировать либо в законе, либо в нашем регламенте положения о том, что избранный депутат фиксирует те обязательства, которые он принял перед своими избирателями, и обязан ежегодно публиковать отчет о том, что ему удалось сделать в целях реализации этих обязательств», - заключил он. По его словам, все фракции Госдумы должны обсудить эту идею.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании.