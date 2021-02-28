Общество

Назван продукт, снижающий риск смерти

Ученые обнаружили, что регулярное потребление перца чили снижает риск смертности на четверть, пишет РИА Новости со ссылкой на Express.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации.изучили данные о здоровье и питании более чем 570 тысяч человек в США, Италии, Китае и Иране, чтобы проанализировать влияние пищевых привычек на возникновение различных заболеваний и наступление смерти. Выяснилось, что у людей, в чьем рационе постоянно присутствовал перец чили, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 26%, от рака — на 23%. В целом риск смерти вне зависимости от причин был ниже на 25%.

Авторы работы предполагают, что полученные результаты можно объяснить специфическими свойствами продукта — противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым действием и способностью регулировать уровень глюкозы в крови.

При этом ученые отмечают, что в будущем понадобятся дополнительные исследования, которые помогут установить норму потребления перца чили, оказывающую положительный эффект на организм.