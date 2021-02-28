Общество

Обонятельные тренировки советуют делать после COVID-19 специалисты псковской инфекционки

Обонятельные тренировки советуют делать людям, перенесшим коронавирус, специалисты Псковской областной инфекционной больницы.

В инстаграм-аккаунте учреждения один из подписчиков поинтересовался, может ли через 2 - 3 месяца после коронавируса ухудшиться восприятие запахов. Специалисты ответили, что зачастую восстановление вкуса проходит с искажением, и дисфункция может наблюдаться длительное время. В таких ситуациях хороший результат дают обонятельные тренировки.

Также специалисты больницы ответили на вопрос, можно ли делать прививку от кори тем, кто переболел коронавирусом. Прививку делать можно, но только поле периода восстановления. Временными противопоказаниями к вакцинации является острый период любого заболевания, сопровождающийся лихорадкой и интоксикацией, обострение хронических процессов,период беременности и грудного вскармливания, а также аллергия на компоненты вакцины.