Общество

Около 6% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал Александр Горелов раскрыл число россиян с иммунитетом к коронавирусу. В интервью «Российской газете» он отметил, что в России с начала пандемии заразились около 4,2 миллиона человек. Эксперт предложил добавить к этому числу 20-30 процентов тех, кто переболел бессимптомно и не обращался к врачам, а также четыре миллиона тех, кто привился от вируса. Таким образом, по его подсчетам, сейчас у 8-9 миллионов россиян есть иммунитет к коронавирусу, что составляет 5,7 - 6% от населения страны.

Помимо этого, специалист добавил, что для замедления темпов распространения заболевания необходимо, чтобы защита от вируса сформировалась примерно у 60-70% жителей.

Ранее Горелов заявил, что подъема заболеваемости коронавирусом весной в России не ожидается, однако сезонные колебания числа заразившихся возможны. По словам эпидемиолога, речь не идет о третьей волне, поскольку этот термин используется при новом подъеме инфицирований после снижения уровня заболеваемости до нулевых значений.