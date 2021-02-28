Общество

Правила начисления детских пособий изменились в России

Беззаявительная процедура выдачи пособий на детей в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов отменяется в России с 1 марта. Ранее процедуру выплат на детей, родившихся не ранее 1 января 2018 года, упростили в связи с пандемией, выплаты продлевали автоматически, пишет РИА Новости.

Теперь родителям, ребенку которых исполнится год, чтобы продлить льготу, придется идти в указанные учреждения, прежде собрав все необходимые документы, которые станут основанием для назначения социальной выплаты. Также нужно поступить при достижении ребенком возраста двух лет.

Кроме того, придется информировать органы соцзащиты и Пенсионный фонд России о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. По закону переоформлять пособие на детей до трех лет следует ежегодно, то есть после каждого дня рождения ребенка.

В настоящее время семья получает ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

Для детей по полутора лет были введены пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.