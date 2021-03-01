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Общество

Пять человек разыскивают по делу о нападении на псковских десантников в Чечне

01.03.2021 08:53|ПсковКомментариев: 0

С 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776.0 военнослужащие 6-й роты 2-го батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ в ходе операции по пресечению террористической и криминальной деятельности незаконных вооруженных формирований вступили в бой со значительно превосходящими силами боевиков. Несмотря на численное превосходство, долгое время участники банд не могли прорваться через позиции роты, проявившей мужество и героизм в неравном бою. Ценой своей жизни десантники задержали продвижение боевиков и выиграли время для подхода федеральных сил.

Преступные действия боевиков против российских военнослужащих стали предметом расследования уголовного дела. Следователи Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу полностью восстановили картину преступлений, совершенных в отношении бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Установлено, что в объединенную вооруженную банду под общим руководством Басаева и Хаттаба входило не менее 2 тысяч лиц. Заняв позиции в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, участники банд стреляли в военнослужащих из различного вооружения. Нападение осуществлялось с трех сторон и длилось до утра 1 марта. В результате погибли 84 военнослужащих, четверым причинены ранения различной степени тяжести.

«Многие причастные к этим преступлениям сразу же скрылись. Учитывая обстоятельства произошедшего, они, возможно, полагали, что по прошествии времени им все сойдет с рук. Тем не менее работа следствия продолжалась и спустя 10 лет с момента трагических событий причастность ряда лиц к нападению на десантников была установлена следственно-оперативным путем, в том числе при проведении допросов лиц из числа членов бандформирований, действовавших на территории Чеченской Республики под руководством Басаева и Хаттаба. В течение последующих лет удалось доказать и вину других соучастников. Именно так на практике реализуется принцип неотвратимости наказания», - отмечают в пресс-службе.

На данный момент установлена причастность 29 лиц. Из них 18 осудили за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорили к длительным срокам лишения свободы. Среди осужденных есть и иностранные граждане - гражданин Ливии Сулейман Ухейда, состоявший в банде на территории Чеченской Республики с 1995 по 2011 годы, который являлся заместителем Хаттаба, в 2007 году - шариатским судьей запрещенной на территории России террористической организации «Имарат Кавказ». Также осужден гражданин Украины – член запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО Александр Малофеев, являвшийся добровольцем из числа украинских националистов.

Пятеро лиц по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления.

В отношении четверых уголовные дела рассматриваются судами. Так, в январе 2021 года в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу направили уголовное дело в отношении еще одного участника отмеченной банды Рустама Ганиева, обвиняемого в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. В ноябре 2020 года перед судом предстал Майрбек Башаев. Еще судами рассматриваются уголовные дела в отношении Арслана Таушева и Расула Кошманбетова.

На данный момент в рамках уголовного дела на причастность к совершению преступления проверяется более 45 лиц, деяниям которых дается правовая оценка по результатам собранных доказательств. Принимаются меры для установления других участников банды.

Теги: #следственный комитет РФ #6 рота
Источник: Псковская Лента Новостей
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