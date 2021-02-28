Общество

Романтический ужин: 6 рецептов от «Прасковьи Молочковой»

Весна приходит, конечно, не по календарю, но все же 1 марта - дата особенная. Дни становятся светлее и солнечнее, ветер - теплее и нежнее, а воздух наполняется сладким ароматом. Невозможно не проникнуться этой атмосферой пробуждения и зарождения. Хочется жить, жадно впитывая бесконечные брызги чувств, которые дарит нам весна. А еще хочется любить и быть любимыми.

Позади 23 февраля, но впереди нас ждет 8 марта - прекрасный праздник, который может стать отличным поводом для пробуждения самых прекрасных чувств и разогрева самого настоящего аппетита к жизни. Вместе с «Прасковьей Молочковой» мы нашли 6 рецептов «для любимого» и «для любимой», которые разожгут пожар страстей и поддержат огонь любви.



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