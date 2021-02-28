Общество

Память бойцов 6-й роты почтили в Черехе

Память бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии почтили у памятника «Купол» в деревне Череха Псковского района 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России Виктор Купчишин и командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин возложили цветы к подножию памятника.



В мероприятии также приняли участие семьи погибших бойцов, представители исполнительных и законодательных органов власти города и региона, силовых ведомств и общественных организаций.

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции в Чечне 6-я парашютно-десантная рота 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии приняла бой с многократно превосходящими силами террористов.

Указом президента за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоили звание Героя России, из них 21 - посмертно. 68 солдат и офицеров наградили орденом Мужества, 63 из них - посмертно.