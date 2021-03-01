Общество

Мобильное приложение СНГБ Онлайн предоставляет новые финансовые возможности

Мобильное приложение СНГБ Онлайн предоставляет новые финансовые возможности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Сургутнефтегазбанка».

Вы клиент Сургутнефтегазбанка? Посмотрите полезное видео о регистрации и функционале мобильного приложения СНГБ Онлайн.

Устанавливайте мобильное приложение и управляйте своими банковскими счетами в режиме 24/7!



СНГБ Онлайн позволяет в режиме реального времени со своего мобильного устройства:

• совершать переводы денежных средств, в т. ч. по Системе быстрых платежей;

• открывать моментальные карты, счета и вклады;

• подавать заявки на банковские продукты;

• пополнять счета, карты, вклады;

• оформлять кредит;

• вести контроль расходов и поступлений;

• покупать/ продавать ценные бумаги и дарг.металлы;

• обменивать валюту по курсу ММВБ;

• управлять программой лояльности;

• всегда быть в курсе выгодных предложений от банка;

• получать сервисную поддержку в чате приложения и др.



1. Скачайте приложение в Google Play Маркет или App Store;

2. Подключитесь к СНГБ Онлайн любым из следующих способов:

- по телефону контакт-центра 8-800-200-88-04 (необходимо назвать номер карты и кодовое слово);

- в любом банкомате СНГБ с использованием банковской карты;

- в любом отделении СНГБ (Вам понадобится только паспорт);

3. Подключились? Введите полученные логин, одноразовый пароль и код подтверждения.*



Подробнее о мобильном приложении СНГБ Онлайн



* Смените пароль на постоянный. Пароль должен содержать от 6 до 10 символов и состоять из строчных и прописных букв, цифр или символов. Авторизация в приложении осуществляется по логину и паролю, полученным при подключении к системе. Приложение поддерживает функции идентификации по отпечатку пальца и фото владельца при наличии технической возможности устройства. Приложение работает на Android (с версии 4.4) и iOS (с версии 9).

АО БАНК «СНГБ» Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016