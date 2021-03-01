Мобильное приложение СНГБ Онлайн предоставляет новые финансовые возможности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Сургутнефтегазбанка».
Вы клиент Сургутнефтегазбанка? Посмотрите полезное видео о регистрации и функционале мобильного приложения СНГБ Онлайн.
Устанавливайте мобильное приложение и управляйте своими банковскими счетами в режиме 24/7!
СНГБ Онлайн позволяет в режиме реального времени со своего мобильного устройства:
• совершать переводы денежных средств, в т. ч. по Системе быстрых платежей;
• открывать моментальные карты, счета и вклады;
• подавать заявки на банковские продукты;
• пополнять счета, карты, вклады;
• оформлять кредит;
• вести контроль расходов и поступлений;
• покупать/ продавать ценные бумаги и дарг.металлы;
• обменивать валюту по курсу ММВБ;
• управлять программой лояльности;
• всегда быть в курсе выгодных предложений от банка;
• получать сервисную поддержку в чате приложения и др.
1. Скачайте приложение в Google Play Маркет или App Store;
2. Подключитесь к СНГБ Онлайн любым из следующих способов:
- по телефону контакт-центра 8-800-200-88-04 (необходимо назвать номер карты и кодовое слово);
- в любом банкомате СНГБ с использованием банковской карты;
- в любом отделении СНГБ (Вам понадобится только паспорт);
3. Подключились? Введите полученные логин, одноразовый пароль и код подтверждения.*
Подробнее о мобильном приложении СНГБ Онлайн
* Смените пароль на постоянный. Пароль должен содержать от 6 до 10 символов и состоять из строчных и прописных букв, цифр или символов. Авторизация в приложении осуществляется по логину и паролю, полученным при подключении к системе. Приложение поддерживает функции идентификации по отпечатку пальца и фото владельца при наличии технической возможности устройства. Приложение работает на Android (с версии 4.4) и iOS (с версии 9).
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