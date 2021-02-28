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Глава Великих Лук: Мы будем всегда помнить о подвиге псковских десантников

Потомки всегда будут помнить о легендарном подвиге псковских десантников, сказал гава города Великие Луки Николай Козловский. Сегодня, 1 марта, отмечается 21-я годовщина со дня героического подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.

«‎Мы будем всегда помнить о легендарном подвиге псковских десантников, о том, что они отдали свои жизни, защищая нашу с вами безопасность, и передавать эту священную память будущим поколениям. Низкий поклон и вечная слава нашему земляку гвардии рядовому 6-й парашютно-десантной роты Сергею Шикову и всем его сослуживцам!» - написал в своем инстаграм-аккаунте Николай Козловский.

Он отметил, что героизм, мужество и стойкость псковских десантников навсегда останутся в военной истории страны как символ преданности Отечеству и верности долгу военнослужащих современных Вооруженных сил России.

Напомним, что в 2000 году в Шатойском районе Чечни на высоте 776 в Аргунском ущелье 90 воинов-десантников отважно вступили в неравный бой со значительно превосходившим по численности бандформированием. За время кровопролитного сражения, которое длилось с 29 февраля по 1 марта, бойцы выдержали многочисленные атаки боевиков и жестокий рукопашный бой. Практически весь личный состав 6-й роты – 84 десантника погибли, но враг был остановлен, напомнил Николай Козловский.

За проявленный героизм двадцать два бойца были удостоены звания Героя России, из них двадцать один – посмертно. Еще шестьдесят восемь были награждены Орденами Мужества. В живых осталось только шестеро десантников: Герой России, гвардии старший сержант Александр Супонинский, кавалеры ордена Мужества: гвардии сержант Андрей Поршнев, гвардии рядовые Вадим Тимошенко, Евгений Владыкин, Алексей Комаров и Роман Христолюбов.