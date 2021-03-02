Воспользоваться вкладом «Весеннее настроение» предлагают псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Сургутнефтегазбанка».
Вклад «Весеннее настроение»: пусть ваше настроение будет в плюсе!
Выплата процентов производится в дату закрытия вклада. Без дополнительных взносов и расходных операций. В случае досрочного расторжения вклада проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования».
Открыть вклад «Весеннее настроение» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:
Открытие вклада осуществляется в период с 01.03.2021 до 31.05.2021 (включительно).⠀
Особые условия: вы можете открыть только один вклад и только на свое имя.
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