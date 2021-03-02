Общество

Воспользоваться вкладом «Весеннее настроение» предлагают псковичам

Воспользоваться вкладом «Весеннее настроение» предлагают псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Сургутнефтегазбанка».

Вклад «Весеннее настроение»: пусть ваше настроение будет в плюсе!

Срок: от 3 до 24 месяцев.

Ставка: 3,5% годовых.

Сумма: от 50 000 руб. до 10 000 000 руб.

Выплата процентов производится в дату закрытия вклада. Без дополнительных взносов и расходных операций. В случае досрочного расторжения вклада проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования».

Открыть вклад «Весеннее настроение» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:

Зайдите в раздел «Продукты». Кликните «Открыть новый вклад». Выберите карту или счет для пополнения вклада, сумму и срок вклада. Выберите вид вклада и счет для начисления процентов. Введите код подтверждения.

Открытие вклада осуществляется в период с 01.03.2021 до 31.05.2021 (включительно).⠀

Особые условия: вы можете открыть только один вклад и только на свое имя.

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