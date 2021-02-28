Общество

Большинство участников опроса ПЛН считают, что чиновников надо ограничить в весе

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей считает, что ограничивать в весе нужно только чиновников, однако простых людей такие ограничения касаться не должны. Это следует из итогов опроса на сайте ПЛН, в котором приняли участие около 400 человек.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести ограничения по весу для жителей России (до 80 кг) и чиновников (до 100 кг). Он заявил, что государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их «лечение и диету».

«Чиновников давно пора ограничить в весе, а простых людей - не трогайте», - такой вариант ответа выбрали 55,33% участников опроса.

Целиком инициативу Жириновского поддержали чуть больше 10% проголосовавших. При этом 9,39% отметили, что это отличная идея, потому что люди с избыточным весом часто болеют, а 1,27% высказались в ее поддержку, потому что полные люди чаще обращаются за медпомощью, а значит, государство тратит на них больше денег.

Треть участников опроса высказались против ограничений по весу. Так, 15,23% проголосовавших указали, что они категорически против, потому что налицо дискриминация. 7,61% посчитали, что вес и эффективность работы никаких не связаны. 7,36% призвали думать не о тучных людях, а о худых, которых требуется накормить. Наконец, 2,28% выбрали вариант ответа «Хорошего человека должно быть много!».

Кроме того, 1,52% указали, что им вообще безразлична инициатива лидера ЛДПР.

Добавим, на сайте ПЛН стартовал новый опрос, посвященный еще одной инициативе – предложению сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов.