Общество

Псковский спецотряд быстрого реагирования отметил свое 28-летие

Торжественное мероприятие, посвященное 28-летию со дня образования специального отряда быстрого реагирования территориального управления Росгвардии, состоялось в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

«Ваша служба связана с риском, зачастую требует сверхчеловеческих усилий, постоянной концентрации. Вы обеспечиваете спокойствие и безопасность жителей Псковской области, являясь примером мужества и стойкости», - обратился к спецназовцам врио начальника управления Росгвардии по Псковской области полковник Руслан Велиев.





В Псковской области специальный отряд быстрого реагирования был создан 1 марта 1993 года и входил в состав управления по борьбе с организованной преступностью. За мужество и отвагу, умелые и решительные действия, проявленные в служебно-боевой деятельности, многие сотрудники псковского СОБР отмечены государственными и ведомственными наградами, отметили в ведомстве.