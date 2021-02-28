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Общество

Многие псковские предприятия сплотились на фоне коронавируса — Игорь Иванов

01.03.2021 17:30|ПсковКомментариев: 0

Многие псковские предприятия сплотились на фоне общей беды — коронавируса. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Многие предприятия на фоне беды объединились и несли особую социальную ответственность. Это и частичное переформатирование работы, некоторые смогли организовать пошив масок, и волонтерство - приготовление еды медикам, развоз по медучреждениям горячих обедов, воды, товаров первой необходимости. Появились различные формы оказания помощи», - перечислил гость студии.

Так, профсоюз работников здравоохранения закупал бытовую технику (чайники, микроволновки), оказывал материальную помощь, продвигал вопросы дополнительного стимулирования медицинских работников на федеральном уровне. Удалось добиться льготного оздоровления медиков, обратил внимание гость студии.

«То, что предприятия сплотились, очень хорошо. Такая солидарность очень важна. Во-первых, они помогли людям, когда наступила беда, а во-вторых, смогли сообща многие вопросы поднять на высший уровень», - сказал Игорь Иванов.

Теги: #бизнес #профсоюзы #облсовпроф #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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