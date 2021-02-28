Общество

Организаторов незаконной миграции в Белоруссию осудили в Псковской области

Участников преступной группы, организовавшей незаконную миграцию иностранных граждан из Белоруссии в Россию, Невельский районный суд отправил в колонию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В октябре 2020 года двое граждан сопредельного государства, вступив в преступный сговор, организовали незаконный въезд в Россию из Белоруссии четверым выходцам из Средней Азии в обход установленных международных пунктов пропуска через государственную границу. После пересечения российской границы участников преступной группы вместе с мигрантами задержали пограничники. Содействие оказали сотрудники регионального УФСБ России.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий собраны неопровержимые доказательства противоправной деятельности участников преступной группы», - отметили в ведомстве.

Невельский районный суд признал организаторов преступной деятельности виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. Им назначили наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима сроком на 7 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.